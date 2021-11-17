Kılıçdaroğlu ile esnaf arasında 'kırmızı halı' diyaloğu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile esnaf arasındaki "kırmızı halımız yok, montuma basıp geçin" şeklindeki diyalog dikkat çeken anlara neden oldu. Kılıçdaroğlu, ısrarla "basmayacağım" diyerek montun üzerine basmadan geçti.
Ankara Sebze ve Meyve Toptancılar Hali'ni ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir esnaf arasındaki diyalog dikkat çekti.
Esnaf, montunu Kılıçdaroğlu'nun önüne sererek, "Bizim kırmızı halımız yok" dedi ve üzerinden basarak geçmesini istedi. Kılıçdaroğlu, esnafın ısrarlı "bas" talebine, olumsuz yanıt vererek, montun üzerine basmadan geçti.
Söz konusu anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ile birlikte, Ankara Sebze ve Meyve Toptancılar Hali'ndeyiz. Yoğun ilgi ile karşılanan Genel Başkanımıza; 'Bizim kırmızı halımız yok' diyerek sırtındaki montu yere seren esnafımızla genel başkanımızın diyaloğu" ifadelerini kullandı.
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