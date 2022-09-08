Kılıçdaroğlu, İzmirli iş insanlarıyla bir araya gelecek
İzmir’in kurtuluşu etkinlikleri için İzmir’e gelecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmirli iş insanlarıyla bir araya gelerek iş dünyasının sorunlarını dinleyecek ve çözümlerini anlatacak.
İzmir’in kurtuluşu etkinlikleri için İzmir’e gelecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ev sahipliğinde İzmir iş dünyasının temsilcileri ile bir araya gelecek.
10 Eylül Cumartesi günü Kaya Termal Otel’de saat 09.00 da başlayacak kahvaltılı toplantıya BASİFED’e bağlı iş dünyası derneklerinin başkanları ile birlikte, EBSO, İZTO, İTB, İESOB başta olmak üzere İzmir’in tüm ilçelerindeki ticaret odalarının başkan ve yöneticileri de katılacak. Toplantıda BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı ekonomide yaşanan sürece değinen bir konuşma yaparken, İzmir İş dünyasının temsilcileri de sorunlarını aktaracak. Kılıçdaroğlu’nun da toplantıda ekonomi konusundaki görüş ve sorunlara çözüm önerilerini anlatacak.
“SORUNLARIMIZI ANLATACAĞIZ”
İzmir’in kurtuluş törenlerinde yer alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu tarihi günün ertesinde ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, “TOBB’a bağlı tüm odaların temsilcileri toplantıda bulunacak. Ayrıca İzmir’in ilçelerindeki ticaret odalarının yöneticileri de toplantıya katılacak. İzmir iş dünyasının bütününü kapsayan bir toplantı organize ettik. Biz iş dünyası temsilcileri olarak yaşadığımız sorunları anlatacağız. Çözüm önerilerimizi sıralayacağız. Kemal Kılıçdaroğlu’nun da ana muhalefet partisi lideri ve yapılacak seçimde ülke yönetimine talip olan partilerinin başta ekonomi olmak üzere ülkede yaşanan sorunlara bakış açısını ve çözüm önerilerini kendisinden dinlemek istiyoruz. Verimli bir toplantı olacağını umut ediyorum” diye konuştu.
Video Haberler
- 42 yıllık koleksiyon oluşturdu
- O anlar saniye saniye kamerada
- Manchar Gölü tehlike oluşturuyor
- Dönüş yapan polis aracına çarptı
- Unutulan valizler Van’da satışa sunuldu
- Antalya’da kayboldu, Mersin’de bulundu
- Çobanlar için ağaçta otel yaptı
- Rögardan 2 gün boyunca mavi su aktı
- Hakkari'de hareketli dakikalar
- Yardıma itfaiye ekipleri yetişti
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Kraliçe öldükten sonra yaşanacaklar
- Sigaraya büyük zam geldi
- İsmailağa cemaatinden skandal sözler
- Peker'in rüşvet iddiaları AKP'yi karıştırdı
- Mafya için siyaset, siyaset için mafya
- AKP ve MHP'ye kötü haber...
- CHP'den 'Gürsel Tekin' açıklaması
- Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı işaret etti
- İstanbul'da bir haftada iki mevsim yaşanacak
- İYİ Parti'de istifa