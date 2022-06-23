Kılıçdaroğlu, Kuşadası'nda Ada Camping kamp alanını açtı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde yaşama geçirilen Ada Camping kamp ve karavan alanının açılışını yaptı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kuşadası’ndaki ilk durağı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde açılan Ada Camping alanı oldu. Kuşadası’nı pandemi sonrası ortaya çıkan ‘yeni turizm’in merkezi haline getirmek amacıyla Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı’nda yaşama geçirilen kamp ve karavan alanının açılışını yapan Kılıçdaroğlu, Başkan Özlem Çerçioğlu ve Başkan Ömer Günel’den kamp ve karavan alanı hakkında bilgi aldı.
Ada Camping alanında zeybek gösterileri ile karşılanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na günün anısına Başkan Özlem Çerçioğlu ve Başkan Ömer Günel tarafından 'boyun dolağı' ve 'efe fesi' hediye edildi.
Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı’ndaki 25 dönümlük alanda yer alan Ada Camping, 93 standart çadır, 15 glamping çadır ve 24 karavanı aynı anda ağırlama kapasitesine sahip. Kamp alanında ayrıca market, duş kabinleri, sosyal donatı ile çocuk oyun alanı, yemek pişirme ünitesi ve otopark da bulunuyor. Ada Camping ile Kuşadası, doğayla iç içe tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler için yeni cazibe merkezi haline gelecek.
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