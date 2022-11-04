Kılıçdaroğlu Londra'da eğitim gören Türk öğrencilerle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere ziyareti kapsamında Londra’da eğitim gören Türk öğrenciler ile bir araya geldi. Öğrencilerin sorun ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.

ANKA
04 Kasım 2022 Cuma, 13:58
Kılıçdaroğlu Londra'da eğitim gören Türk öğrencilerle bir araya geldi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İngiltere’de temasları sürüyor.

Kılıçdaroğlu, dün Londra’da eğitim gören Türk öğrenciler ile görüştü.

Öğrenciler Kılıçdaroğlu’na sorunlarını ve taleplerini anlattı.

Kılıçdaroğlu ise gençlere çözüm önerilerini aktardı.


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