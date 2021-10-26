Kılıçdaroğlu, Muğla'da üreticiler ve gençlerle bir araya gelecek

26 Ekim 2021 Salı, 14:19

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından altyapı, otogar, yeni sosyal alanlar, engelli ve yaşlılara yönelik projeler gibi birçok farklı çalışmanın temel atma ve toplu açılış töreni perşembe günü yaplacak. Yaklaşık 558 Milyon TL’lik yatırımın hayata geçirileceği tören geçtiğimiz ay faaliyete giren Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezinde gerçekleştirilecek.

Projelerin açılışını yapacağı törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak.

KILIÇDAROĞLU VE GÜRÜN ÜRETİCİ İLE BULUŞACAK

Perşembe günü Muğla’ya gelecek olan Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ile birlikte Ortaca’da limon hasadı yapan üreticileri ziyaret edecek. Ardından ikili Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Köyceğiz’de hayata geçirilen “Alım Garantili Süs Bitkisi Projesi” kapsamında buradaki üreticileri ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu ve Gürün, açılış ve temel atma törenlerinin ardından sivil toplu kuruluşları ve gençlerle bir toplantı yapacak.