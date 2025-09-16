Kılıçdaroğlu'ndan akademisyen Emrah Gülsunar'a dava

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ve akademisyen Dr. Emrah Gülsunar hakkında "hakaret" ve "iftira" gerekçeleriyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu.
Akademisyen Emrah Gülsunar, Kılıçdaroğlu'nun açtığı davayı X hesabından paylaştı.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından yapılan başvuruyu değerlendiren Gülsunar, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı sırasında kimseye dava açmayacağım vaadine göndermede bulundu.
Dava konusu olarak şu ifadeler yer aldı:
"Müvekkile yönelik olarak değinilen suçları işleyen Emrah Gülsunar hakkında derhal soruşturma başlatılması ve sonrasında kamu davası açılmasının sağlanması istemi"
Gülsunar, CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan olasılığıyla partinin başına yeniden dönme ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından tepkileriyle öne çıkmıştı.