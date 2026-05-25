Kılıçdaroğlu’ndan 'kontrol' hamlesi: Özel’in Grup Başkanlığını Meclis Başkanlığına sormuş!

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu iktidara yakınlığı ile bilinen TGRT Haber’e konuştu. Kanalın Ankara Temsilcisi Fatih Atik yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı.

Atik’in aktardığına göre Kılıçdaroğlu, parti içinde disiplin sürecinin işletileceğini ve bazı isimlerle yolların ayrılacağını söyledi.

'ÖNCE KOMİSYON KURULACAK’

Atik, sürecin hemen başlamayacağını, önce bir komisyon oluşturulacağını söyledi.

Buna göre kurulacak komisyonun kişiler, eylemler ve iddialarla ilgili rapor hazırlayacağı; ardından disiplin mekanizmasının işletileceği ifade edildi.

Atik, tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun da bu sürece dahil olabileceğini ileri sürdü.

“KUTSAL ÇATI ALTINDA YERLERİ YOK”

Fatih Atik’in aktardığına göre Kılıçdaroğlu, “Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur” ifadelerini kullandı.

Atik ayrıca Kılıçdaroğlu’nun “çok agresif bir tutum sergilemeyeceğini”, nihai kararların komisyon raporları sonrasında verileceğini söyledi.

"GRUP BAŞKANLIĞI GEÇERSİZ" İDDİASI

Fatih Atik, Özel’in Grup Başkanı olarak seçilmesine ilişkin de dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Atik, Kılıçdaroğlu’nun TBMM Başkanlığı ile görüştüğünü ve Meclis Başkanlığı’nın mevcut grup başkanlığını “geçersiz” gördüğünü öne sürdü.

Atik’in aktarımlarından satır başları şöyle oldu:

“Disiplin süreci kesinlikle işletilicek, bazı isimlerle yollar ayrılacak.

Hemen mi olacak? Şöyle tarif etti. Önce bir komisyon kurulacak. Kişiler hakkında, eylemleri, iddialar hakkında rapor oluşturulacak. Bu raporun sonrasında da disiplin mekanizmasının düğmesine basacak.

Tutuklu olan İmamoğlu da dahil… Buna göre de ihraçlar başlayacak. Ama Kılıçdaroğlu, çok agresif bir tutum sergilemeyecek. Komisyonun kararından sonra belirlenecek.

Kavga eden, ayrışmadan yana olanların bu kutsal çatı altında yeri yoktur.

Özgür Özel’e ikinci şok diyebiliriz. Kılıçdaroğlu Meclis Başkanlığı ile görüşmüş. Meclis Başkanlığı Kılıçdaroğlu’na 'Grup Başkanlığı geçersizdir' demiş. Yani bu grup başkanlığı tartışması bitecek. Ya Meclis Başkanlığı karar verecek ya da Kılıçdaroğlu.”