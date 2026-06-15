Kılıçdaroğlu’nun 'alın teri' sözlerine işten çıkarılan emekçiden yanıt: 'Söylem değil, uygulama konuşur'

CHP’de “mutlak butlan” kararı sonrası göreve gelen Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından işten çıkarılan kameraman Serkan Balahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla işten çıkarılma sürecine tepki gösterdi.

Balahan’ın açıklaması, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Özşen Madencilik işçilerine ilişkin yaptığı “alın teri” vurgulu paylaşımın ardından geldi.

KILIÇDAROĞLU MADEN İŞÇİLERİ İÇİN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kemal Kılıçdaroğlu, Özşen Madencilik’te ekmeği ve onuru için direnen maden işçileriyle ilgili yaptığı açıklamada, “Özşen Madencilik’te ekmeği ve onuru için direnen maden işçilerimize yönelik silahlı saldırı girişimi, bu ülkenin tüm emekçilerine yapılmış kirli bir provokasyondur. İktidarımızda alın terinin hakkı gasp edilemeyecek.” ifadelerini kullanmıştı.

İŞTEN ÇIKARILAN KAMERAMANDAN “KOD 48” YANITI

Bu açıklamanın ardından CHP’de işten çıkarılan kameraman Serkan Balahan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendi işten çıkarılma sürecini hatırlattı.

Balahan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İşçinin hakkı ve adalet vurgusu uygulamada karşılık bulmadıkça söylemden ibarettir. 6 yıl 2 ay çalıştım; bunun 3,5 yılını Kemal Bey’le çalışarak geçirdim. Yıllık iznimi neredeyse hiç kullanmadım, sadece cenaze nedeniyle 5 gün kullandım. Sendikal hakkım olmasına rağmen mesai ücretlerim ödenmedi, il ve il dışı tüm programlarda fiilen görev aldım.”

“Savunmam alınmadan işten çıkarıldım”

Balahan, açıklamasının devamında savunması alınmadan işten çıkarıldığını belirterek şunları kaydetti:

“Buna rağmen savunmam alınmadan ‘devamsızlık’ gerekçesiyle Kod 48 ile işten çıkarıldım. Söylem değil, uygulama konuşur. Ben devamsızlık yaptıysam, o devamsızlığı aileme ve evime yaptım. Bu emeğin karşılığında bana düşen ise, tüm yasal haklarımdan mahrum bırakılarak Kod 48 ile işten çıkarılmak oldu.”

ÖZEL’İN BASIN EKİBİNDEN ÇOK SAYIDA KİŞİ ÇIKARILMIŞTI

CHP Genel Merkezi’nde “mutlak butlan” kararı sonrası göreve gelen yönetimin işten çıkardığı isimler arasında Özgür Özel’in programlarını takip eden foto muhabiri Alperen Kaya, kameraman Serkan Balahan ve basın ekibinden başka çalışanların da bulunduğu belirtilmişti.

Daha önce CHP Genel Merkezi’nde 24 kişinin işten çıkarıldığı, aralarında Genel Sekreterlik Koordinatörü Gülümhan Gülten’in de yer aldığı çok sayıda çalışanın iş akdinin sonlandırıldığı öğrenilmişti.

İşten çıkarılan çalışanların durumdan SMS yoluyla haberdar edildiği ifade edilmişti.