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Kılıçdaroğlu'nun 'kara liste' hazırladığı iddiası: Şarkılarını yasaklayan sanatçılar hedefte

Kılıçdaroğlu'nun 'kara liste' hazırladığı iddiası: Şarkılarını yasaklayan sanatçılar hedefte

11.06.2026 15:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu'nun 'kara liste' hazırladığı iddiası: Şarkılarını yasaklayan sanatçılar hedefte

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, eserlerinin kullanılmasına izin vermeyen ve kendisini eleştiren sanatçılar için "kara liste" oluşturduğu öne sürüldü. İddiaya göre listede Zülfü Livaneli'den Selda Bağcan'a kadar birçok isim yer alıyor.
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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21 Mayıs'ta verdiği "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevini üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkiler sürüyor.

Kararın ardından çok sayıda sanatçı, yıllardır CHP mitinglerinde ve etkinliklerinde kullanılan eserlerinin yeni yönetim tarafından kullanılmasını istemediklerini açıklamıştı. Bazı sanatçılar ve hak sahipleri, şarkılarının kullanılmasına izin vermeyeceklerini kamuoyuna duyurmuştu.

'KARA LİSTE' İDDİASI

BirGün’den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalara tepki gösterdiği ve kendisini eleştiren sanatçılar için bir "kara liste" oluşturduğu iddia edildi.

Haberde, eserlerinin kullanılmasını istemediklerini açıklayan sanatçılar ile süreç boyunca Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik eleştirilerde bulunan isimlerin söz konusu listeye alındığı öne sürüldü.

Listede kimler var?

İddiaya göre listede şu isimler yer alıyor:

  • Zülfü Livaneli
  • Suavi
  • Sabahat Akkiraz
  • Ali Altay
  • Selda Bağcan
  • Edip Akbayram
  • Grup Yorum

ETKİNLİKLERE DAVET EDİLMEYECEKLERİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Habere göre, listede yer alan sanatçılara CHP tarafından düzenlenecek etkinliklerde davet gönderilmeyeceği iddia edildi.

Ayrıca Kılıçdaroğlu ve yönetimine destek veren bazı belediyelerin de söz konusu sanatçılarla konser organizasyonu yapmamasının beklendiği öne sürüldü.

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #sanatçı #mutlak butlan