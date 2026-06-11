Kılıçdaroğlu'nun 'kara liste' hazırladığı iddiası: Şarkılarını yasaklayan sanatçılar hedefte

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21 Mayıs'ta verdiği "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevini üstlenen Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tepkiler sürüyor.

Kararın ardından çok sayıda sanatçı, yıllardır CHP mitinglerinde ve etkinliklerinde kullanılan eserlerinin yeni yönetim tarafından kullanılmasını istemediklerini açıklamıştı. Bazı sanatçılar ve hak sahipleri, şarkılarının kullanılmasına izin vermeyeceklerini kamuoyuna duyurmuştu.

'KARA LİSTE' İDDİASI

BirGün’den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalara tepki gösterdiği ve kendisini eleştiren sanatçılar için bir "kara liste" oluşturduğu iddia edildi.

Haberde, eserlerinin kullanılmasını istemediklerini açıklayan sanatçılar ile süreç boyunca Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik eleştirilerde bulunan isimlerin söz konusu listeye alındığı öne sürüldü.

Listede kimler var?

İddiaya göre listede şu isimler yer alıyor:

Zülfü Livaneli

Suavi

Sabahat Akkiraz

Ali Altay

Selda Bağcan

Edip Akbayram

Grup Yorum

ETKİNLİKLERE DAVET EDİLMEYECEKLERİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Habere göre, listede yer alan sanatçılara CHP tarafından düzenlenecek etkinliklerde davet gönderilmeyeceği iddia edildi.

Ayrıca Kılıçdaroğlu ve yönetimine destek veren bazı belediyelerin de söz konusu sanatçılarla konser organizasyonu yapmamasının beklendiği öne sürüldü.