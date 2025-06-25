Kılıçdaroğlu'nun 'mutlak butlan' çıkışı sonrası... Silivri'de kritik görüşme: Özgür Özel'den İmamoğlu'na ziyaret

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP PM Üyesi Engin Özkoç'un dünkü ziyaretinin ardından, bugün de CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu Silivri Cezaevi'nde ziyaret ediyor.

ÖZEL AÇIKLAMA YAPACAK

Ziyaret, Kılıçdaroğlu'nun gündem olan "mutlak butlan" çıkışı sonrası gerçekleşiyor. Özel'in ziyaretin ardından açıklama yapması bekleniyor.

CHP'DE "30 HAZİRAN" HAREKETLİLİĞİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil çok sayıda belediye başkanı ve yöneticisi tutuklu olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 30 Haziran'daki kurultay davası için de hazırlık yapıyor.

Kasım 2023'te yapılan kurultayda Özgür Özel, 812 oyla, 536 oy alan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı genel başkan seçilmişti.

Bu kurultayın iptali istemiyle açılan davadan "mutlak butlan" (yok sayılması) kararı çıkabileceği ve bu durumda eski genel başkan Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçebileceği iddiaları kamuoyunda gündem olmuştu.

Son olarak, gazeteci İsmail Saymaz, dünkü köşe yazısında, Ankara'da yapılan önemli bir görüşmenin detaylarını aktarmıştı.

KILIÇDAROĞLU "KAYYUMA MI BIRAKAYIM?" DEMİŞ

Saymaz, 30 Haziran'da görülecek olan kurultay davası öncesinde tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talebi üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve CHP PM Üyesi Engin Özkoç'un, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, mutlak butlan ve kayyum ihtimaline karşı partiye destek açıklaması istediğini yazmıştı.

Saymaz, Kılıçdaroğlu'nun ise "Böyle bir açıklama yapamam. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özgür Özel ile oturur, konuşuruz" yanıtını verdiğini öne sürmüştü.

"Yavaş, Seçer ve Özkoç, görüşme bitiminde CHP Genel Merkezi’ne geçerek, Özel ile görüştü. Özel, 'Böyle bir cevabın geleceğini tahmin ediyordum' dedi" ifadelerini kullanan Saymaz, "Heyet bugün Silivri F Tipi Cezaevi’nde İmamoğlu ile görüşecek ve görüşmeyi ona aktaracak" demişti.

ÖZKOÇ VE SEÇER, DÜN İMAMOĞLU'NU ZİYARET ETTİ

Kılıçdaroğlu ile görüşen heyette yer alan CHP PM üyesi Engin Özkoç ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmek üzere Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne gitmişti.

Kılıçdaroğlu'nun yanıtını İmamoğlu'na ilettiklerini belirten Vahap Seçer, "Tabii ki farklı bir cevap almak onun da hoşuna gidecekti. Bizlerin de hoşuna gidecekti" demişti.

ÖZEL, 'KILIÇDAROĞLU' SORUSUNA BÖYLE YANIT VERMİŞTİ

CHP kurultayının 30 Haziran’da görülecek iptal davası ve Kılıçdaroğlu’nun süreçteki tutumuyla ilgili BirGün'ün sorularını yanıtlayan Özel, şunları söylemişti:

“30 Haziran’dan bir endişem yok. YSK kararının zaten kesin olduğu, AYM’ye itiraz süresinin dolduğu bir süreç. Sonuç değil, süreç odaklı, partiyi tartıştırmaya yönelik bir sürecin içindeyiz. Ben bu tartışmaların hep dışında kalmaya çalıştım. Kurultayda, CHP tarihinde bir genel başkanın aldığı en yüksek oya ulaştık. İlk kez bir genel başkanın yaptığı anahtar liste, İsmet Paşa’dan beri delinmeden geçti. Olağanüstü kurultayda da delege iradesinin arkasında durdu. Tüm örgüt, bu süreçte partinin böyle bir tartışmanın içinde olmaması gerektiği konusunda hemfikir oldu."

‘PARTİMİZE SAHİP ÇIKARIZ’

"Geçmiş dönemde de parti içi tartışmalar olduğunda anketlerde düştüğümüz de gözetilince, partiyi bu tartışmanın içine çekmeye çalıştılar. Biz ise ısrarla sürecin dışında kalmayı tercih ettik. Arkadaşlarımız, iyi niyetle Kemal Kılıçdaroğlu’nun da tartışmaları sonlandıracak bir açıklama yapmasını istediler.

Benim ne 30 Haziran’dan ne de devamında olacaklardan bir endişem yok. Ama tutun ki böyle bir şey (Mutlak butlan kararı) oldu, seçmenlerin bize emanetini bir kenara bırakmamızı kimse bizden beklemesin. 19 Mart itibarıyla nasıl Saraçhane’ye sahip çıktıysak, partimize de sahip çıkarız."

Süreci elbette dikkatle takip ediyoruz ama Türkiye’de bu kadar ekonomik sorunlar varken bu gündem içinde boğulmayacağız. Ben veresiye defterini açmak istiyorum, birileri eski defterleri açmak istiyor. Yaşananlar, CHP’ye ve Türkiye’ye kurulmuş büyük bir tuzak. Bu tuzağa düşmemek lazım.”