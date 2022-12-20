Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu TBMM'deki makamında kabul etti.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Toplantısı'na katılacak. İmamoğlu'na YSK üyelerine 'ahmak' dediği iddisaıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilmişti. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun buluşmasından ilk fotoğraflar geldi.
İmamoğlu sosyal medya paylaşımında, "Bugün CHP Grup Toplantısı için Ankara'dayım. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim. Bu süreçte, 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıktığı için teşekkürler" dedi.
Bugün CHP Grup Toplantısı için Ankara'dayım. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim. Bu süreçte, 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıktığı için teşekkürler. pic.twitter.com/lh3wYopxSH— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 20, 2022
İmamoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün güzel bir gün olacak" dedi.
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