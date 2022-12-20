Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu bir araya geldi

20 Aralık 2022 Salı, 13:34

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Toplantısı'na katılacak. İmamoğlu'na YSK üyelerine 'ahmak' dediği iddisaıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilmişti. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun buluşmasından ilk fotoğraflar geldi.

İmamoğlu sosyal medya paylaşımında, "Bugün CHP Grup Toplantısı için Ankara'dayım. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim. Bu süreçte, 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıktığı için teşekkürler" dedi.

Bugün CHP Grup Toplantısı için Ankara'dayım. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim. Bu süreçte, 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıktığı için teşekkürler. pic.twitter.com/lh3wYopxSH — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) December 20, 2022

İmamoğlu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün güzel bir gün olacak" dedi.