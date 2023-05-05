Son Dakika: Kılıçdaroğlu ve Yavaş Mersin'de

Yayınlanma: 05.05.2023 - 14:08

Güncelleme: 05.05.2023 - 14:36

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de yurttaşlara seslendi.

Kılıçdaroğlu, "Birlikte değiştireceğiz. Birleşe birleşe değişeceğiz. Bir otoriter yönetimi demokratik yollarla değiştireceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Ben bütün depremzedelere söz verdim. 5 kuruş almadan onların evlerini, dükkanlarını yapacağım. Anayasa diyor ki idarenin kusurunda olan bu kaybı idare karşılayacak. 20 yıl borçlanma olmayacak. Aslında Anayasa bunu diyor.

Emekliye de söz verdim. Kurban Bayramında emekli gidecek bankadan 15 bin lira parasını çekecek. Diyorlar ki parayı nerden bulacaksın? Bay Kemal devlette çalıştı yıllarca. Bütçeyi siyasi otorite yapar. Siyasi otorite parayı nereye uygun görürse ona verir. Onlar gibi 5'li çeteye değil esnafa çiftçiye dağıtacağım ben.

Önümüzde Kurban Bayramı var. Bayramda gideceksiniz 15 bin lira paranın yattığını göreceksiniz. Torunlarınızla birlikte huzur içinde o parayı harcayacaksınız.

Suriyeli kardeşlerimizi en geç iki yıl içinde kendi ülkelerine uğurlayacağız. Asla ırkçılık yapmayacağız. Onların okullarını, kreşlerini, yollarını Avrupa Birliği fonlarıyla yapacağız. Gidecekler kendi ülkelerine ve ata toprağında rahat etmelerini sağlayacağız. Meşru hükümetle karşılıklı büyükelçilikleri hemen açacağız. Buradan gidenlerin can ve mal güvenliklerini tamamen sağlayacağız.

Kürsüye gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

2019 yılında Ankara'da çok iftira attılar. Siyaseti sürekli olarak çirkinleştirdiler. Seçime girerken mutlaka biraz milliyetçilik, biraz da muhafazakarlık sosuna ihtiyaç duyuyorlar. Lüks villaların, lüks hayatların konuşulmasını istemiyorlar. Bunun için aynı iftiraları atıyorlar.

Propagandaya özel uçaklarla gidiyorlar. TRT gibi devletin bir kurumunda sayın Genel Başkanımız 32 dakika konuşuyor, Cumhurbaşkanı 32 saat konuşuyor. Hani adalet!

PKK ile aynı görüşleri savunan HÜDA PAR'ı el üstünde tutuyorlar. Dün akşam eski başbakan (Binali Yıldırım) "HÜDAPAR bizim ittifakımızda değil" dedi; kendilerini milli, bizi gayri milli ilan etti. Millilk böyle lafla olmuyor. Oğlunuzun olduğu iddia edilen Hollanda'daki serveti getirin Türkiye'ye... Merkez Bankası'nın dövize ihtiyacı var. Kim milli kim gayri milli belli olur.

En son 85 yaşındaki Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu’nu LGBT’ci ilan ettiler. Sürekli ‘Bunlar LGBT’ci’ diyorlar. Aslında kötü bir şey söylemek istiyorlar. Anlıyorsunuz ne demek istediğimi değil mi? Ben bunların LGBT karnesini açıyorum. Sayın İçişleri Bakanı, ‘Bunlar gelirse erkekle erkekle, insanla hayvan evlenecek’ diye sürekli fantazilerini anlatıyor. Maşallah çok zengin fantazileri var. Türkiye’de 2002’den sonra bir sürü LGBT derneği kurulmuş, bu hükümet zamanında. Bunlardan 7’si Soylu döneminde kurulmuş. LGBT oteli açılmış, müslüman eşcinseller derneğine de izin vermişler. Kimsenin cinsel hayatına devlet karışmaz ama bunu bizlere hakaret etmek amacıyla söylüyorlar.