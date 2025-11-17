Kılıçdaroğlu, Yıldırım, Soylu, İnce... Çırağan Sarayı'ndaki düğün siyasetçileri bir araya getirdi

CHP’li Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen’in oğlu Berke Sevigen ile Nurcan Yıldız, Çağlayan Sarayı'nda yapılan nikah ile evlendi.

Düğünde; Funda Arar ve Kubat sahne alırken, Orhan Gencebay, Yavuz Bingöl ve birçok sanatçı ve oyuncu da düğünde davetliler arasında yer aldı.

SİYASİ İSİMLERİ BİR ARAYA GETİRDİ

Düğüne siyasi katılım ise dikkat çekti.

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Davut Gül, AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek düğüne katılanlar arasında yer aldı.

KILIÇDAROĞLU SÖZLERİ NEDENİYLE İHRAÇ EDİLMİŞTİ

CHP’ye açılan “mutlak butlan” davası devam ederken partiye kayyım olarak atanacağı ileri sürülen Kılıçdaroğlu’nun, 4 yıl önce partiden ihraç ettirdiği Sevigen ile bir araya gelmesi dikkat çekti.

Sevigen, Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” sözlerine tepki gösterirken “Disipline verilerek ihraç edilmeli. Açıkça FETÖ ve PKK’ye göz kırpıyor. Kılıçdaroğlu, CHP’nin önündeki en büyük engeldir. Kafasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşüncesi yok, koltuğunu korumaya çalışıyor. Kemal Bey’in kafası çok bulanık ve Atatürk Cumhuriyetinden öç almayı hedefliyor. Bu kadar yenilgiye rağmen Atatürk’ten fazla genel başkanlık yaptı” demişti.

Sevigen bu sözlerden sonra CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 29 Kasım 2021 tarihinde partiden oybirliği ile ihraç edilmişti.