Kılıçdaroğlu yönetiminden Özgür Özel'in 'grup toplantısı' kararına yanıt: 'Biz aynı yerde duruyoruz'

CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de A takımıyla bir araya geldi.

Saat 11.20'de başlayan toplantıda, Özel ve ekibinin yarınki grup toplantısına ilişkin izleyeceği yol haritası karara bağlandı.

ÖZEL "SALI" KARARINI VERDİ

CHP lideri Özgür Özel'in, partisinin MYK toplantısının ardından saat 13.00'te açıklama yapacağı bildirilmişti. Özel'in partisinin yarın gerçekleştirilecek grup toplantısına ilişkin yol haritasını açıkladı.

CHP lideri Özgür Özel, yarınki CHP Grup Toplantısı'na kendisinin başkanlık edeceğini söyledi.

''ATANMIŞ BİRİNE TESLİM ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL''

'Mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturtulan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki toplantıya başkanlık edeceğini duyurmasına işaret eden Özel, "O kürsüyü seçilmiş değil atanmış birine teslim etmemiz mümkün değildir" dedi.

MÜSLİM SARI: ''BİZ AYNI YERDE DURUYORUZ''

Kılıçdaroğlu yönetiminin CHP Parti Sözcüsü olarak seçtiği Müslim Sarı Özel'in kararına ilişkin sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Sarı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Cumhuriyet Halk Partisi'nin ihtiyaç duyduğu şey ayrışma değil, diyalogdur. Biz aynı yerde duruyoruz. Birlikten, ortak akıldan ve çözüm üretmekten yanayız. Diyalog kapısı açıktır.''