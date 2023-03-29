Kılıçdaroğlu'na karşı Yalı Partisi'ndeki Hasan Dağcı konuştu: Erdoğan ile 17 yıldır hiç görüşmedim
Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığını engellemek için İstanbul Beykoz'daki bir yalıda yapıldığı belirtilen toplantıyı anlattığı yazısı büyük yankı uyandırdı. Kamudan aldığı büyük ihalelerle tanınan iş insanı Hasan Dağcı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 17 yıldır hiç görüşmediğini söyledi.
Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu geçen günlerde kaleme aldığı yazısında bir Yalı Partisi’nden bahsetmişti. Yazıda Beykoz’da bulunan ve iş insanı Hasan Dağcı’ya ait bir yalıda bir toplantı yapıldığını, söz konusu toplantıya AKP’ye yakın iş dünyasından isimlerin katıldığını ve Erdoğan’ın kaybetmesi durumunda nasıl yumuşak bir geçiş yapacaklarını planladıklarını konu alıyordu. Söz konusu toplantıda iş insanları ve gazetecilerin yer aldığını belirtiliyordu.
Halktvcom.tr'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, iddiaların odağındaki Hasan Dağcı’ya Yalı Partisi’ni ve konuşulanlar ilişkin açıklamalarda bulundu. Dağcı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 17 yıldır hiç görüşmediğini öne sürdü. Bunun nedeninin ise kendisinin yaşam tarzından kaynaklı olduğunu iddia etti.
AKP'YLE ZENGİN OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ
AKP döneminde aldığı milyon dolarlık ihaleleri, aşırı zenginleşmesi sorulan Dağcı, “Ben AKP’den önce de zengindim. Param vardı, arabalarım vardı. AKP’yle zengin olmadım” dedi.
Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olmaması için çaba sarf ettikleri yönündeki iddiayı, Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanmasının kendilerinde tedirginlik yaratıp yaratmadığı sorusuna Dağcı, “Ben Muharrem İnce’ye oy verdim. Ama Belediye seçimlerinde ne İmamoğlu’na ne de Binali Yıldırım’a oy vermedim. Ben eskiden Refah Partiliydim. Sonrasında Ecevitçi oldum” diye konuştu. Evinde yapılan toplantıyı ise Dağcı inkar etti.
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