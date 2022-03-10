Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davası ertelendi: CHP'li Emir'den sert yanıt geldi

10 Mart 2022 Perşembe, 16:00

Ankara’nın Çubuk ilçesinde 2019 yılında katıldığı şehit cenazesi sırasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyetine yönelik linç girişimine ilişkin açılan davanın altıncı duruşması Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmayı, CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, CHP Mersin Milletvekilleri Alpay Antmen ve Cengiz Gökçel, CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ile CHP Ankara Milletvekili Murat Emir takip etti.

Savcılık mütalaasının ardından duruşma 31 Mayıs'a ertelendi. Duruşma sonrası CHP’li milletvekilleri, avukatlar ile birlikte Çubuk Adliyesi önünde basın açıklaması yaptılar.

“BU MAHKEMEDEN BİR ADALET BEKLEMEK MÜMKÜN DEĞİL”

Davanın müştekilerinden olan CHP milletvekili Murat Emir, duruşmaya ilişkin, “Sayın Genel Başkanımızın (Kemal Kılıçdaroğlu) Çubuk, Akkuzulu köyünde saldırıya uğramasının üstünden 3 yıl geçti. 3 yıldır biz bu davayı takip ediyoruz ve adalet bekliyoruz. Maalesef bugün bir kez daha tanık olduk ki bu mahkemeden bir adalet beklemek mümkün değil. Bu mahkeme talimatla hareket ediyor ve olayın aydınlatılması için, suçluların hak ettikleri cezayı alması için hiçbir şey yapmıyor” değerlendirmesini yaptı.

“SALDIRIYA UĞRADI, ÖLDÜRÜLMEK İSTENDİ”

Avukat kimliği de bulunan Murat Emir, sanıkların yargılandığı suçların tanımlanmasında sorun olduğunu söylerken, “Öncelikle suçun tanımlanmasında temel bir sorun var. Bizim, Çubukluların, dünyanın gözü önünde sayın Genel Başkanımız saldırıya uğradı, öldürülmek istendi. Dolasıyla suç tanımının başta kasten adam öldürmeye tam teşebbüs olması gerekirdi. Bu tanımlamayı yapmak yerine basit hakaret, basit yaralamaya teşebbüs tanımı ile maalesef mahkemeyi sürüncemede bırakıyorlar” dedi.

“TEMYİZ MAHKEMELERİNDE HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ”

Yapılan her duruşmada itiraz ettiklerini anımsatan Emir, “Bunun kasten adam öldürmeye teşebbüs olduğunu söylüyoruz. Dolasıyla mutlaka yetkili mahkemenin ağır ceza mahkemesi olduğu talebimizi iletiyoruz. Bugün de ilettik ama yine hakimlik bizim bu talebimizi değerlendirmedi. Ve kendi yetkisizliğini tespit etmedi. Ama bilsinler ki bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Temyiz mahkemelerinde hakkımızı arayacağız ve adalet eninde sonunda hak ettiği noktaya gelecek” dedi ve hukuki mücadelenin süreceğini vurguladı.

“BU GÖRÜNTÜLERİN, ‘YAKIN VE ÖLDÜRÜN’ NİDALARININ HEPSİ KAYITLARDA”

Emir, bugün yapılan duruşmaya ilişkin ise şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bugün bu mahkemeyi izlediğimde 3 yıl önce Çubuk’ta yaşadığımız olayın yargılandığına inanmakta güçlük çektim. Çünkü orada, ‘Yakın, öldürün, kovun bunları, gitmelerine izin vermeyin’ naraları atılırken bu mahkemede savcılık ve ifadeler bunlar hiç yaşanmamışçasına sadece basit hakaretleri duymuş. Ama asıl tüm o görüntülerde tespit edilen, asıl öldürmeye teşebbüs edici, suç işlemeye azmettirici unsurlar gözden kaçırılmış veya göz önüne getirilmemiş. Bilsinler ki bu görüntülerin, seslerin hepsi yani o ‘yakın ve öldürün’ nidalarının, teşviklerinin hepsi kayıtlarda. Eninde sonunda adil bir mahkemenin önüne gelecek ve adalet gerçekleşecek.”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine yönelik linç girişiminde bulunulduğu sırada 18 yaş altı olan ve davada sanık olarak yargılanan 10 çocuk hakkında şikayetçi olmadığına hatırlatan Emir, “Sayın genel Başkanımız, özellikle siyasetçilerin suça sürüklenen çocuklar hakkında yapıcı olma gereğinden hareketle, suç işlendiği tarihte 18 yaşından küçük olan sanıklar bakımından şikayetçi olmamıştır. Bunun da kayıtlara girmesinde yarar görüyoruz” dedi.

“GERÇEK BİR MAHKEMENİN KURULMASINI BEKLİYORUZ”

Emir, mahkemenin kısa süre içerisinde sonuçlanmasından yana olduklarını ifade ederek, “Çünkü temyiz mahkemelerinde daha doğru sonuçlar çıkabileceğine dair umudumuzu korumak istiyoruz. Dolasıyla akli dengesi şüpheli olan bir sanığın, akli dengesiyle ilgili raporun beklenmesine gerek olmadığını iddia ettik. Onun dosyası tefrik edildi. Hiç olmazsa şu haliyle bu mahkemenin bitmesini ve gerçek bir mahkemenin kurulmasını bekliyoruz” diye konuştu.