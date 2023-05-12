Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grup Gürcistan'dan Türkiye'ye girdi iddiası

Yayınlanma: 12.05.2023 - 08:29

Güncelleme: 12.05.2023 - 10:41

Gazeteci Merdan Yanardağ, seçimlere 2 gün kala sosyal medya hesabı Twitter'dan çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Yanardağ paylaşımında, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'suikast' iddiasında bulundu.

Yanardağ, 'suikastı yapacak grubun Gürcistan'dan Türkiye'ye girdiğinin belirtildiğini' ileri sürdü.

Yanardağ paylaşımında şunları kaydetti:

1- Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim.. Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor.

2- İddiaya göre, affedilmesinin karşılığı olarak bu işi organize eden kişi ise, firari işadamı Galip Öztürk. Metro Holding ve Metro Turizm'in sahibi Galip Öztürk, uzun sürediir bu ülkede (Gürcistan) yaşıyordu. Öztürk, bir kişiyi öldürmeye azmettirme suçundan mahkum olmuştu.

3- Dediğim gibi bu bir iddia.. Kesin olduğunu söyleyemeyiz. Özellikle isimler konusunda emin değilim. Ama çok önemli.. Düşük olasılıklı bir iddia olsa da, devletin bütün güvenlik birimlerinin dikkate almasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Kamuoyunun dikkatine sunuyorum.

1- Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim..



Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor. — Merdan Yanardağ (@merdanyanardag) May 11, 2023

YANARDAĞ'A SORUŞTURMA

DHA'nın haberine göre, Yanardağ hakkında CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir grubun suikast yapmak için Türkiye'ye girdiğine ilişkin iddiayı içeren paylaşımına resen soruşturma başlatıldı. Yanardağ, "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı.