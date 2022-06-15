Kılıçdaroğlu'ndan 3 günlük İzmir mesaisi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile birlikte yarın İzmir'e gelecek.
Kılıçdaroğlu, İzmir programının ilk gününde beraberindeki heyetle, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "İktidara giden yolda İzmir'in sosyal demokrat belediyecilik çözümleri" temalı sunumuna katılacak.
Kılıçdaroğlu, Cuma günü ise Tire'den gazeteci İsmail Küçükkaya'nın yayınına konuk olacak, ardından Ödemiş Kongre ve Kültür Merkezi'nde çiftçi buluşması gerçekleştirecek. CHP lideri Ödemiş'ten sonra Buca ilçesinde esnaf ile bir araya gelecek. Kılıçdaroğlu aynı gün Tarihi Havagazı Fabrikasında hemşehri dernekleri ve iş dünyası temsilcileri ile buluşacak.
Kılıçdaroğlu, programının üçüncü gününe dezavantajlı mahalle muhtarları ile kahvaltı yaparak başlayacak. Saat 12.00'de Kültürpark Celal Atik Spor Salonunda CHP İzmir İl Başkanlığı'nın düzenleyeceği üye katılım törenine katılacak olan Kılıçdaroğlu daha sonra Gaziemir Fuar İzmir'de Balkan ve Rumeli derneklerinin üyeleri ile bir araya gelecek.
Kılıçdaroğlu İzmir programının kapanışını gençler ile yapacak. Ahmet Adnan Saygun Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek gençlik buluşmasına partili olmayan, partide görevi olmayan bin gencin katılması bekleniyor.
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