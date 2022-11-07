Kılıçdaroğlu'ndan Ağrı'daki kazaya ilişkin taziye mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 kişinin yaşamını yitirdiği Ağrı'daki kazaya ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ağrı’da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlar için taziye mesajı yayımladı.
Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabında yayımladığı taziye mesajı şöyle:
“Ağrı Tutak'ta otobüsün devrilerek yanması sonucu meydana gelen elim trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum.”
Ağrı Tutak'ta otobüsün devrilerek yanması sonucu meydana gelen elim trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) November 7, 2022
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