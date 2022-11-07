Kılıçdaroğlu'ndan Ağrı'daki kazaya ilişkin taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 kişinin yaşamını yitirdiği Ağrı'daki kazaya ilişkin sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
07 Kasım 2022 Pazartesi, 17:58
Kılıçdaroğlu'ndan Ağrı'daki kazaya ilişkin taziye mesajı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Ağrı’da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlar için taziye mesajı yayımladı.

Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabında yayımladığı taziye mesajı şöyle:

“Ağrı Tutak'ta otobüsün devrilerek yanması sonucu meydana gelen elim trafik kazasında yaşamını yitiren yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır; yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar diliyorum.”

 


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu

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