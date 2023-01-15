Kılıçdaroğlu'ndan Burhan Çaçan'ın ailesine ziyaret
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden sanatçı Burhan Çaçan’ın İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret etti, taziye dileklerini iletti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Ocak’ta kalp krizi sonucu yaşamını yitiren sanatçı Burhan Çaçan’ın İstanbul’da yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu ve başsağlığı dileklerini iletti.
Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.
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