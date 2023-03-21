Kılıçdaroğlu'ndan deprem bölgesinde mezarlık ziyareti

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 13:48

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 13:48

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Gaziantep’te Yeşilkent Mezarlığı’nı ziyaret ederek deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için dua okudu. Kılıçdaroğlu ayrıca, Yeşilkent Şehitliği’ni de ziyaret etti.

