Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a jet yanıt
Afrika ziyareti öncesinde, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik çağrısını suç olarak değerlendirip 'Bay Kemal'in heves ettiği vesayet günleri geride kaldı.' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP liderinden jet yanıt geldi. Çağrısını yineleyen Kılıçdaroğlu "Yolsuzluklarına karşı mücadele edeceğim. Yolsuzlukları savunanlara karşı mücadele edeceğim. Bunu en başta bilmesi gereken de Sayın Erdoğan'dır" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, memurlarla ilgili yaptığı uyarıyı “CHP'nin vesayet zihniyeti olduğunun itirafıdır” diye değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi.
Kılıçdaroğlu, memurlara “bir ailenin ve sarayın memuru olmaması” çağrısını yineleyerek, “Bir daha söylüyorum, kanun dışı talimatları kim yerine getirirse, fakirin fukaranın cebine kim elini atarsa, fakirin fukaranın kim hakkını yerse onun karşısında olacağım. Yanında Erdoğan dahi olsa” diye vurguladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’A YANIT
Sayın Erdoğan bir açıklama yapmış. ‘Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine yönelik tehdidi suçtur. Bay Kemal’in heves ettiği vesayet günleri geride kaldı’ diye. Yolsuzluklara karşı mücadele edeceğim. Yolsuzlukları savunan kişilere karşı da mücadele edeceğim. Bunu en başta bilmesi gereken de Sayın Erdoğan’dır. Bir daha söylüyorum, kanun dışı talimatları kim yerine getirirse, fakirin fukaranın cebine kim elini atarsa, fakirin fukaranın kim hakkını yerse onun karşısında olacağım. Yanında Erdoğan dahi olsa! Adaletten, haktan, hukuktan yanayım. Kanuna uyan, vatandaşın hakkını koruyan herkesin benim başımın üstünde yeri var…”
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