Erdoğan'a kötü haber: "CHP, AKP'yi yakaladı"

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2021 Pazar, 09:38
<p>Avrasya Araştırma Şirketi sahibi Kemal Özkiraz, son anket sonuçlarını Gökhan Özbek ile birlikte değerlendirdi.</p>

Avrasya Araştırma Şirketi sahibi Kemal Özkiraz, son anket sonuçlarını Gökhan Özbek ile birlikte değerlendirdi.

<p>AKP ve CHP'nin oy yüzdelerine dikkat çekilirken <strong>"CHP, AKP'yi yakaladı"</strong> değerlendirmesi dikkat çekti.<br></p>

AKP ve CHP'nin oy yüzdelerine dikkat çekilirken "CHP, AKP'yi yakaladı" değerlendirmesi dikkat çekti.

<p>9-14 Ekim tarihleri arasında yapılan araştırmanın hata payı yüzde 2 olarak açıklandı. Araştırmaya yaklaşık 1500 kişinin katılırken Ankette yer alan <strong>"Sizce erken seçim yapılmalı mıdır?"</strong> sorusu soruldu. "Evet" diyenlerin oranı yüzde 60.9 olurken "hayır" cevabını verenlerin oranı yüzde 34,2 olarak açıklandı.<br></p>

9-14 Ekim tarihleri arasında yapılan araştırmanın hata payı yüzde 2 olarak açıklandı. Araştırmaya yaklaşık 1500 kişinin katılırken Ankette yer alan "Sizce erken seçim yapılmalı mıdır?" sorusu soruldu. "Evet" diyenlerin oranı yüzde 60.9 olurken "hayır" cevabını verenlerin oranı yüzde 34,2 olarak açıklandı.

<p>Araştırmada<strong> "erken seçim olması durumunda hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?"</strong> sorusuna verilen yantlar ise şöyle oldu:</p><p>AKP yüzde 24,9</p><p>CHP yüzde 24,7</p><p>İYİ Parti yüzde 11,6</p><p>HDP yüzde 9,1</p><p>MHP yüzde 5,7</p>

Araştırmada "erken seçim olması durumunda hangi partiye oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna verilen yantlar ise şöyle oldu:

AKP yüzde 24,9

CHP yüzde 24,7

İYİ Parti yüzde 11,6

HDP yüzde 9,1

MHP yüzde 5,7

<p><strong>Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları şöyle oldu:</strong></p><p>AKP yüzde 28,9</p><p>CHP yüzde 28,7</p><p>İYİ Parti yüzde 13,5</p><p>HDP yüzde 10,6</p><p>MHP yüzde 6,6</p>

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra oy oranları şöyle oldu:

AKP yüzde 28,9

CHP yüzde 28,7

İYİ Parti yüzde 13,5

HDP yüzde 10,6

MHP yüzde 6,6

<p><strong>"Kendinizi hangi ittifaka yakın hissediyorsunuz?"</strong> sorusuna verilen yanıtların dağılımı ise şöyle:</p><p>Millet İttifakı'na yakınım diyenler yüzde 51,9</p><p>Cumhur İttifakı'na yakınım diyenler yüzde 35,3</p><p>Her ikiside de yakın değilim diyenler yüzde 12,8</p>

"Kendinizi hangi ittifaka yakın hissediyorsunuz?" sorusuna verilen yanıtların dağılımı ise şöyle:

Millet İttifakı'na yakınım diyenler yüzde 51,9

Cumhur İttifakı'na yakınım diyenler yüzde 35,3

Her ikiside de yakın değilim diyenler yüzde 12,8

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