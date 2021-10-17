Erdoğan'a kötü haber: "CHP, AKP'yi yakaladı"
9-14 Ekim tarihleri arasında yapılan araştırmanın hata payı yüzde 2 olarak açıklandı. Araştırmaya yaklaşık 1500 kişinin katılırken Ankette yer alan "Sizce erken seçim yapılmalı mıdır?" sorusu soruldu. "Evet" diyenlerin oranı yüzde 60.9 olurken "hayır" cevabını verenlerin oranı yüzde 34,2 olarak açıklandı.
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