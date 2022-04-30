Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci Pınar Türenç’e taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden gazeteci Tufan Türenç’in eşi ve Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç'e taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, Pınar Türenç’e başsağlığı dileklerini iletti.

ANKA
30 Nisan 2022 Cumartesi, 15:40
Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci Pınar Türenç’e taziye ziyareti
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Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi gördüğü hastanede 23 Nisan’da yaşamını yitiren Tufan Türenç’in eşi Pınar Türenç'i İstanbul’daki evinde bugün ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Pınar Türenç’e başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu’na, ziyarette CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da eşlik etti.


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