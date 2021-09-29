Kılıçdaroğlu, AB'ye üye devletlerinin büyükelçileriyle görüştü

Büyükelçi Landrut, "Bu bizim ilk buluşmamız. Hepinizi burada görmekten mutluluk duyuyorum. Ekonomi, dış ilişkiler, ekonomi politik konularında görüşmek için sizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum” dedi. Landrut, diğer büyükelçilerin Kılıçdaroğlu’na soru sorabileceğini belirtti.

'DEMOKRATİK STANDARTLAR KONUSUNDA SORUNLARIMIZ VAR'

Kılıçdaroğlu ise "Biz de yaptığımız çalışmaları AB delegasyonuna aktarmak isteriz. Sorunlarımız var ama bu sorunları çözme konusunda da kararlı bir irademiz var. Demokratik standartlar konusunda sorunlarımız var. Büyük bir samimiyetle bütün bir soruları yanıtlamaya çalışacağım" diye konuştu.