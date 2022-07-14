Kılıçdaroğlu’ndan, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete’nin ailesine 'başsağlığı' telefonu

14 Temmuz 2022 Perşembe, 14:48

Bir süredir kanser tedavisi gören İskeçe Müftüsü Ahmet Mete bu sabah yaşamını yitirdi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Mete’nin ailesini telefonla aradı. Ahmet Mete’ye Allah’tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine başsağlığı diledi.

Mete, yarın ikindi namazı sonrasında İskeçe Aşağı Mahalle Mezarlığı’na defnedilecek.



ŞENTOP: METE'NİN VEFATINI BÜYÜK BİR TEESSÜRLE ÖĞRENDİM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop da Mete'nin ölümü üzerine taziye mesajı yayınladı.

Şentop'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şöyle:

"Batı Trakya davasının yılmaz savunucusu, hepimizin gönlünde ayrı bir yeri olan; İskeçe Seçilmiş Müftüsü kıymetli dostum Ahmet Mete'nin vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve Batı Trakya'ya başsağlığı diliyorum."











