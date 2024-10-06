Kılıçdaroğlu'ndan kendisini hedef alan Erdoğan'a sert yanıt: ‘Yumuşamayacağız ve normalleşmeyeceğiz’

Yayınlanma: 06.10.2024 - 17:59

Güncelleme: 06.10.2024 - 17:59

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımına cevap verdi.

Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“Biz seni, Kıbrıs'ta toprak verme niyetinden tanırız.

Biz seni, Büyük Ortadoğu Projesinin Eş Başkanlığından tanırız. Irak'a giren Amerikan askerlerinin selameti için nasıl dua ettiğin hala hafızamızda… Sahte ve montaj videolarla seçim sürecinden milletimizi aldattığını dahi gördük.

"Bitsin bu hasret..." yalvarışlarından, "Oğlum paraları sıfırla." Talimatlarından, Büyükelçi yaptığın rüşvetçi bakanlarından, "Parmağındaki yüzükten" biliyoruz seni...

Yandaşlarına peşkeş çektiğin 418 milyar Dolar paramızdan, Halkımızı soydurduğun 5'li çetelerden, Uyuşturucu ve mafya baronlarının vatanı mesken yapmasından biliyoruz seni.

Milyonlarca sığınmacıyı ülkemize doldurmandan, Okutup yetiştirdiğimiz binlerce evladımıza "Giderlerse gitsinler" demenden biliyoruz, senin ne olduğunu.

Katledilen kadınlarımız, Umutsuz gençlerimiz, Geçinemeyen insanlarımız, Tedavi olamayan hastalarımız, Taciz ve tecavüze uğramış katledilen çocuklarımız, Yokluktan intihar eden insanlarımız, Hep unutkan! Babalarımız ve her zaman tok! Annelerimiz için, Bu ülkenin her bir vatandaşı için, Hakk için Halk için YUMUŞAMAYACAĞIZ ve NORMALLEŞMEYECEĞİZ…

Numan Kurtulmuş ile birlikte Has Parti'yi, Süleyman Soylu ile dönemin Demokrat Partisini, Devlet Bahçeli ile MHP'yi, Meral Akşener'i, Sinan Ogan'ı ve daha birçok kişiyi değiştirdin ve dönüştürdün.

Şunu iyi bil; Cumhuriyet Halk Partisi, teslim alınamaz son kale olarak hep karşında ve iktidar yolunda olacaktır. Hadi başka kapıya!”

Biz seni, Kıbrıs'ta toprak verme niyetinden tanırız.

Biz seni, Büyük Ortadoğu Projesinin Eş Başkanlığından tanırız.

Irak'a giren Amerikan askerlerinin selameti için nasıl dua ettiğin hala hafızamızda…

Sahte ve montaj videolarla seçim sürecinden milletimizi aldattığını dahi… https://t.co/PllakiiFQ8 — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 6, 2024

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Biz iktidar ve muhalefet arasındaki diyaloğu genişletmek için uğraştıkça yıllarca gerilimden beslenenler buna engel olmak için ellerinden geleni yapıyor. Onlara şunu söylemek isterim: “Türkiye’ye bir hayrım dokunsun” diyorsanız gölge etmeyin, sizden başka ihsan istemiyoruz" demişti.

Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan, "Geçen sene koltuğundan tardedilen eski genel başkan ise bir köşeye atılmanın hıncıyla sosyal medyadan sürekli sağa sola sataşıyor. Partisinin başında olduğu dönemlerde yaptığı gibi milleti kutuplaştırarak, siyasi iklimi gererek kendini gündemde tutmaya çalışıyor. Bölgemizin dört bir tarafından çatışma seslerinin geldiği bir dönemde, zehirli dili ve söylemleriyle Türkiye’nin siyasi atmosferinin yumuşamasına, normalleşmesine, tansiyonun düşmesine bir türlü müsaade etmiyor" ifadelerini kullanmıştı.