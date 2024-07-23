Kılıçdaroğlu’ndan ‘Özel’ açıklama: ‘Halkımıza sürtük, çapulcu dediği için…’

Yayınlanma: 23.07.2024 - 21:29

Güncelleme: 23.07.2024 - 21:29

Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği’nce (BAMAD) sansürün kaldırılışının 116. yılı vesilesiyle düzenlenen ‘Basın Özgürlüğü Buluşması’nda konuştu.

Salondaki katılımcıların “Halkın Umudu Kılıçdaroğlu” sloganını atması üzerine Kılıçdaroğlu, “Benim umudum da sizsiniz” diye cevap verdi.

Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmada CHP lideri Özgür Özel’in “Ülkenin Cumhurbaşkanı ile bayramlaşmıyor, Anıtkabir’de bile el sıkışmıyor, camide bile göz göze gelmiyordu” sözlerine yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Siz susmayın, konuşabilin diye elini sıkmıyorum. Halkımıza sürtük, çapulcu dediği için elini sıkmıyorum. Partime ve kendinden olmayan seçmene terörist dediği için elini sıkmıyorum. Milletin parasına el uzattığı için elini sıkmıyorum. Gezi’de hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan için elini sıkmıyorum yüzüne bakmıyorum. Bana hakaret ettiği için değil. Beni tehdit ettiği için değil. Linçlere, saldırılara uğradığım için değil. Süleyman Şah Türbesi’ni kaçırıp vatan toprağını terk ettiği için elini sıkmayacağım. Türkiye’yi sığınmacı deposuna çevirdiği için elini sıkmayacağım. Seçimlerde sahte videolar hazırladığı için yüzüne bakmayacağım ve elini sıkmayacağım. Biz Saray’daki zat’ın elini sıkmayacağız, mücadele edeceğiz.”



