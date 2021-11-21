Kılıçdaroğlu'ndan pazar fotoğrafı: Korkuya mahal yok

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile pazara çıktı. Pazar esnafıyla da görüşen Kılıçdaroğlu, o anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
21 Kasım 2021 Pazar, 11:39
Kılıçdaroğlu'ndan pazar fotoğrafı: Korkuya mahal yok
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Kemal Kılıçdaroğlu, sabahın erken saatlerinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile pazara çıktı.

Pazarda esnafın sorunlarını da dinleyen Kılıçdaroğlu, o anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Sabah Selvi Hanım ile pazar alışverişimizi yaparken, pazarcı esnafı ile de sohbet etme imkanı buldum. Zaten biliyorsunuz gıda durumlarını, tekrar etmeye gerek yok. Korkuya mahal yok, çözeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.


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