Kılıçdaroğlu'ndan pazar fotoğrafı: Korkuya mahal yok

21 Kasım 2021 Pazar, 11:39

Kemal Kılıçdaroğlu, sabahın erken saatlerinde eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile pazara çıktı.

Pazarda esnafın sorunlarını da dinleyen Kılıçdaroğlu, o anlara ait fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Sabah Selvi Hanım ile pazar alışverişimizi yaparken, pazarcı esnafı ile de sohbet etme imkanı buldum. Zaten biliyorsunuz gıda durumlarını, tekrar etmeye gerek yok. Korkuya mahal yok, çözeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.