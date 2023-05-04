Kılıçdaroğlu'ndan seçim gecesi için uyarı

Yayınlanma: 04.05.2023 - 23:53

Güncelleme: 04.05.2023 - 23:53

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT canlı yayınına konuk oldu. Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'te gerçekleştirilecek seçime ilişkin uyarılarda bulunmayı sürdürüyor.

Seçimi ilk turda kazanacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, kritik bir uyarıda bulunarak “Seçim gecesi galip geldiğimizde kimse sokağa çıkmasın. Sevinç gösterisi yapmasın, herkes evinde otursun. Dışarı çıkıldığında taşkınlık yapılabilir, eli silahlı insanlar sokağa çıkabilir. Dolayısıyla buna izin vermeyecek bir ortam yaratmak zorundayız" dedi.

