Kılıçdaroğlu'ndan seçim gecesi için uyarı
Katıldığı bir canlı yayında yurttaşlara seslenen CHP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim gecesine ilişkin uyarıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Dışarı çıkıldığında taşkınlık yapılabilir, eli silahlı insanlar sokağa çıkabilir" dedi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT canlı yayınına konuk oldu. Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'te gerçekleştirilecek seçime ilişkin uyarılarda bulunmayı sürdürüyor.
Seçimi ilk turda kazanacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, kritik bir uyarıda bulunarak “Seçim gecesi galip geldiğimizde kimse sokağa çıkmasın. Sevinç gösterisi yapmasın, herkes evinde otursun. Dışarı çıkıldığında taşkınlık yapılabilir, eli silahlı insanlar sokağa çıkabilir. Dolayısıyla buna izin vermeyecek bir ortam yaratmak zorundayız" dedi.
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