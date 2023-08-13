Rus savaş gemisi Karadeniz’de kuru yük gemisine uyarı ateşi açtı

Yayınlanma: 13.08.2023 - 14:36

Güncelleme: 13.08.2023 - 14:36

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rus devriye gemisi “Vasiliy Bıkov”un Karadeniz’in güneybatısında Palau bayraklı “Sukru Okan” adlı kuru yük gemisini tespit ettiği belirtildi.

Geminin Ukrayna’nın İzmail Limanı'na doğru hareket ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, “Kuru yük gemisinin kaptanı, yasaklı yüklerin sevkiyatına yönelik denetim için durması talebine yanıt vermedi. Rus savaş gemisi, gemiyi zorla durdurmak için otomatik hafif silahla uyarı ateşi açtı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, geminin denetimi için Rus askerlerini taşıyan "Ka-29" tipi helikopterin havalandığı kaydedilerek, “Telsiz görüşmelerinin ardından gemi durdu ve denetim ekibi kuru yük gemisine bindi. Denetim ekibinin çalışmaları tamamlandıktan sonra Sukru Okan gemisi, İzmail Limanı'na doğru yoluna devam etti” bilgisi paylaşıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından 19 Temmuz’da yapılan açıklamada, Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin “potansiyel askeri yük taşıyıcısı” olarak değerlendirileceği bildirilmişti.