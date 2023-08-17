Kılıçdaroğlu’ndan Türk gemisine yönelik baskına tepki!

Yayınlanma: 17.08.2023 - 17:48

Güncelleme: 17.08.2023 - 17:48

Rus deniz piyadelerinin Pazar günü helikopterle baskın düzenlediği Türk gemisi Şükrü Okan ile ilgili iktidardan henüz bir açıklama yapılmazken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir paylaşımda bulundu.

"GÖRÜNTÜLERİ RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI BASINA DAĞITTI"

Kılıçdaroğlu, iktidara tepki gösterdiği açıklamasında, şunları kaydetti:

"Rus askerleri tarafından Şükrü Okan adlı Türk Gemisine Karadeniz’de yapılan baskının görüntüleri, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından basına dağıtılmış ve halkımız ancak bu şekilde gelişmeden haberdar olmuştur. Saray Devleti konuya dair herhangi bir açıklama yapmamıştır. Neden?"