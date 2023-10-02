Kılıçdaroğlu'ndan, veteriner Mikail Bozlağan'ın ailesine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de teröristler tarafından öldürülen veteriner Mikail Bozlağan'ın (24) ailesini telefonla arayıp başsağlığı diledi.

DHA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 13:00
Kılıçdaroğlu'ndan, veteriner Mikail Bozlağan'ın ailesine taziye telefonu
Abone Ol google-news

CHP'den yapılan açıklamaya göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin Kayseri'de öldürüp otomobilini gasbettiği veteriner Mikail Bozloğan'ın ailesini telefonla aradı.

Kılıçdaroğlu, Bozlağan'a Allah'tan rahmet, ailesine ise başsağlığı dileklerini iletti. 


Player Alanı
Kemal Kılıçdaroğlu Mikail Bozlağan Ankara bombalı saldırı

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'yeni anayasa' çağrısına yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 'yeni anayasa' çağrısına yanıt
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Yerlikaya ile telefonda görüştü

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Yerlikaya ile telefonda görüştü
Kemal Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer'in kızının nikah şahidi oldu: 'Atatürk'ün yolundan ayrılmasınlar'

Kemal Kılıçdaroğlu, Tunç Soyer'in kızının nikah şahidi oldu: 'Atatürk'ün yolundan ayrılmasınlar'

En Çok Okunan Haberler