Kılıçdaroğlu'ndan, veteriner Mikail Bozlağan'ın ailesine taziye telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri'de teröristler tarafından öldürülen veteriner Mikail Bozlağan'ın (24) ailesini telefonla arayıp başsağlığı diledi.
CHP'den yapılan açıklamaya göre; Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin Kayseri'de öldürüp otomobilini gasbettiği veteriner Mikail Bozloğan'ın ailesini telefonla aradı.
Kılıçdaroğlu, Bozlağan'a Allah'tan rahmet, ailesine ise başsağlığı dileklerini iletti.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Döve döve alınan karar
- Soylu'ya yakın Ebabil Harekatı'ndan ilginç paylaşım
- Özgür Özel'den 'istifa' açıklaması
- Uzman çavuşlar kadınları taciz etti iddiası!
- Meclis açıldı, Erdoğan'dan 'davet' geldi
- Veterinerin hayat hikayesi yürek burktu
- Ankara'daki saldırıyı PKK üstlendi
- Erdoğan, Ali Yerlikaya'ya sahip çıktı
- Topluma 'baskı artsın' mesajı
- A Haber muhabirine saldırı! Tekme tokat...