CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Yerlikaya ile telefonda görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bombalı saldırı girişimine ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İHA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 13:02
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bakan Yerlikaya ile telefonda görüştü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı telefonla aradı. Görüşmede İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önündeki saldırı girişimi ele alındı.

Yaralı Emniyet mensuplarının sağlık durumu hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, geçmiş olsun dileklerini iletti.


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