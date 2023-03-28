Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik beraat etti: 'Erdoğan ve yargısından kurtuluyoruz'

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla yargılandığı davada beraat eden Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Avukatı Celal Çelik, “Erdoğan’dan ve Erdoğan yargısından kurtuluyoruz” dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 11:01
Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik beraat etti: 'Erdoğan ve yargısından kurtuluyoruz'
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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik’in Man Adası belgeleriyle ilgili AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı.

Davaya bakan Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesi, Celal Kılıç’ın beraatına karar verdi.

Sosyal medya hesabından kararı duyuran Celal Çelik şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanına hakaret iddiası ile yargılandığım (Ankara 68. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki) davanın bugünkü duruşmasında hakkımda beraat kararı verildi! 'Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından, Recep Tayyip Erdoğan’a yöneltilen yolsuzluk eleştirilerinin haklı ve tartışılmaz dayanakları vardır! Sıfırlama Tapeleri ve MAN Adası belgeleri gerçektir; RTE, oğluna ‘Paraları Sıfırla’ demiştir! Diktatör gittiğinde Yargı esareti de sonlanır!' şeklindeki söz ve eleştirilerimin suç olmadığı, tamamıyla haklı eleştiri kapsamlı olduğu mahkeme tarafından hüküm altına alınmış oldu… Arkası gelecek! Erdoğan’dan ve Erdoğan yargısından kurtuluyoruz…”


Kemal Kılıçdaroğlu celal çelik

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