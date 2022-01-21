Kılıçdaroğlu'nun avukatı duyurdu: Erdoğan'a bir kötü haber daha!
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı ve 15 bin TL tazminat kazandığı dava istinaftan döndü. İstinaf Mahkemesi, Kılıçdaroğlu’nun, “Diktatör, zorba, kibir abidesi, müsvedde; din, vicdan ahlak yoksunu, tefecilere hizmet eden…” sözlerini eleştiri kapsamında değerlendirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Aralık 2018 tariihli TBMM Grup Toplantısı’nda Erdoğan’a tepki göstererek eleştirilerde bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu’nun o konuşmada kullandığı, “Diktatör, zorba, kibir abidesi, müsvedde; din, vicdan ahlak yoksunu, tefecilere hizmet eden…” şeklinde ifadeler nedeniyle Erdoğan tazminat davası açmıştı.
Açılan davada Kemal Kılıçdaroğlu, 15 bin TL tutarında tazminata hükmedilmişti.
Söz konusu karar, istinafa taşındı. İstinaf Mahkemesi, Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında kullandığı, “Diktatör, zorba, kibir abidesi, müsvedde; din, vicdan ahlak yoksunu, tefecilere hizmet eden…” şeklindeki ifadelerin eleştiri kapsamında değerlendirilebileceğini belirterek, CHP Genel Başkanı’na verilen 15 bin TL tazminat cezasını bozdu.
Söz konusu davaya ilişkin bilgi veren Kılıçdaroğlu'nun avukatlarından Celal Çelik, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Yine kazandık! Erdoğan, bir kez daha kaybetti! Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine verilen tazminat kararı İstinaf Mahkemesi tarafından kaldırdı! Genel Başkanımızın 25.12.2018 tarihli TBMM Grup toplantısında ifade etmiş olduğu; “Diktatör; zorba; kibir abidesi; müsvedde; din, vicdan ahlak yoksunu, tefecilere hizmet eden" eleştirilerinin haklı dayanaklarının olduğunu ve görünür gerçeklik kapsamında bulunduğunu söylemiştik! Haklı çıktık!"
Yine kazandık!— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) January 21, 2022
Erdoğan, bir kez daha kaybetti!
Genel Başkanımız @kilicdarogluk aleyhine verilen tazminat kararı İstinaf Mahkemesi tarafından kaldırdı!
Genel Başkanımızın 25.12.2018 tarihli TBMM Grup toplantısında ifade etmiş olduğu;
Diktatör; zorba; kibir abidesi; müsvedde; din, vicdan ahlak yoksunu, tefecilere hizmet eden"— Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) January 21, 2022
eleştirilerinin haklı dayanaklarının olduğunu ve görünür gerçeklik kapsamında bulunduğunu söylemiştik!
Haklı çıktık!
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