Kılıçdaroğlu'nun bileğindeki ayrıntı dikkat çekti: Marteniçka

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 07:34

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 07:34

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, evinin mutfağında çektiği bir video yayınladı.

Videoyu Twitter hesabından "Birleşeceğiz ve kazanacağız. Ama kime karşı?" notuyla paylaşan Kılıçdaroğlu "Seçim yaklaştıkça giderek artan tuhaf bir duruma dikkatinizi çekmek istiyorum. Saray İktidarı ve onunla yola çıkanlar kadınların en temel haklarını birkaç oy için pazarlık meselesi yapmaya hazır olduklarını gösterdiler" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videoda sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bir de ayrıntı vardı. CHP lideri bileğine çok eski bir Balkan geleneği olan marteniçka takmıştı.

Mart ayının başında takılmaya başlanan marteniçka, martipi ya da martenitsa bileklikleri Balkan coğrafyasının yaygın bahar ritüellerinden biri.

Mart ayında senenin ilk leyleği görüldüğü zaman çıkarılan bileklik meyve veren bir ağacın dalına bağlanıyor. Mart ayında leylek görürseniz ve bileğinizde marteniçka varsa dileğinizin gerçekleşeceğine inanılıyor.