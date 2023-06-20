Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Kenan Nuhut, son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 20.06.2023 - 19:23

Güncelleme: 20.06.2023 - 19:23

Önceki gün, 67 yaşında hayatını kaybeden CHP Genel Başkan Başdanışmanı, CHP Spor Kurulu Başkanı ve eski Halter Federasyonu Başkanı Kenan Nuhut için bugün Ankara’da ilk olarak, Arif Nusret Say Spor Salonu'nda tören düzenlendi.

ÇOK SAYIDA SİYASİ KATILDI

Nuhut’un cenazesi, daha sonra; Karşıyaka Ahmet Mithat Efendi Camisi’ne getirildi. Buradaki törene; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra eski ve mevcut çok sayıda CHP milletvekili katıldı.

KARŞIYAKA MEZARLIĞI'NA DEFNEDİLDİ

Nuhut, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.