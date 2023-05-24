Kılıçdaroğlu'nun merakla beklenen 'Mevzular Açık Mikrofon' programı yayınladı

Yayınlanma: 24.05.2023 - 22:03

Güncelleme: 24.05.2023 - 22:10

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimine sayılı günler kala BaBaLa TV’de Oğuzhan Uğur’un moderatörlüğünü üstlendiği “Mevzular Açık Mikrofon” programının 15. bölümüne konuk oldu.

ÇEKİMLER 7 SAATTEN UZUN SÜRMÜŞTÜ

14 Mayıs’tan önceki program teklifini “provokasyonlarla ilgili çekinceler” nedeniyle reddeden Kılıçdaroğlu, ikinci tur öncesinde Uğur’un sosyal medya hesaplarından yaptığı daveti kabul etti. Kılıçdaroğlu’nun katıldığı programın çekimleri yedi saatten uzun sürdü.

Program, ilk yarım saatte yarım milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

KILIÇDAROĞLU: SAHTEKARLIKLAR OLMADAN KONUŞABİLDİK

Videonun yayınlanmasının ardından Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu, "İlk defa manipülasyonlar, montajlar, yalanlar, iftiralar, türlü türlü sahtekarlıklar olmadan, yüz yüze konuşabildik, tanışabildik…" dedi.