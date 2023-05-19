Kılıçdaroğlu'nun Mevzular Açık Mikrofon'a çıkacağı tarih belli oldu
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, moderatörlüğünü Oğuzhan Uğur'un yaptığı 'Mevzular Açık Mikrofon' programına ne zaman çıkacağı belli oldu. Oğuzhan Uğur, Kılıçdaroğlu ile birlikte fotoğrafını paylaşarak çekim tarihini verdi.
Siyasi konuklara muhalif sorular yöneltilen program formatında olan "Mevzular Açık Mikrofon", yeni konuğu Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak.
'BİZZAT GÖRÜŞÜP ONAY ALDIM'
Moderatörlüğünü Oğuzhan Uğur'un yaptığı Babala TV'deki programa Kılıçdaroğlu'nun ne zaman katılacağı da belli oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur, "Angara’ya gelmişken program tarihini netleştirmemek olmazdı. Kemal Bey’den onayı bizzat aldım" diyerek çekimlerin pazar günü yapılacağını söyledi.
Angara’ya gelmişken program tarihini netleştirmemek olmazdı. Kemal Bey’den onayı bizzat aldım. Bu pazar çekiyoruz. ???? Vatana Millete hayırlı olsun. @kilicdarogluk pic.twitter.com/RWWTdwqzwT— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) May 19, 2023
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