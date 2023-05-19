Kılıçdaroğlu'nun Mevzular Açık Mikrofon'a çıkacağı tarih belli oldu

Yayınlanma: 19.05.2023 - 21:59

Güncelleme: 19.05.2023 - 22:02

Siyasi konuklara muhalif sorular yöneltilen program formatında olan "Mevzular Açık Mikrofon", yeni konuğu Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak.

'BİZZAT GÖRÜŞÜP ONAY ALDIM'

Moderatörlüğünü Oğuzhan Uğur'un yaptığı Babala TV'deki programa Kılıçdaroğlu'nun ne zaman katılacağı da belli oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur, "Angara’ya gelmişken program tarihini netleştirmemek olmazdı. Kemal Bey’den onayı bizzat aldım" diyerek çekimlerin pazar günü yapılacağını söyledi.