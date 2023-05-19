2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Kılıçdaroğlu'nun Mevzular Açık Mikrofon'a çıkacağı tarih belli oldu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, moderatörlüğünü Oğuzhan Uğur'un yaptığı 'Mevzular Açık Mikrofon' programına ne zaman çıkacağı belli oldu. Oğuzhan Uğur, Kılıçdaroğlu ile birlikte fotoğrafını paylaşarak çekim tarihini verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2023 - 21:59
Kılıçdaroğlu'nun Mevzular Açık Mikrofon'a çıkacağı tarih belli oldu
Abone Ol google-news

Siyasi konuklara muhalif sorular yöneltilen program formatında olan "Mevzular Açık Mikrofon", yeni konuğu Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olacak.

'BİZZAT GÖRÜŞÜP ONAY ALDIM'

Moderatörlüğünü Oğuzhan Uğur'un yaptığı Babala TV'deki programa Kılıçdaroğlu'nun ne zaman katılacağı da belli oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Uğur, "Angara’ya gelmişken program tarihini netleştirmemek olmazdı. Kemal Bey’den onayı bizzat aldım" diyerek çekimlerin pazar günü yapılacağını söyledi.


Kemal Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofon Oğuzhan Uğur

İlgili Haberler

Son dakika... Kılıçdaroğlu çağrıya yanıt verdi: 'Mevzular Açık Mikrofon'a katılacak!

Son dakika... Kılıçdaroğlu çağrıya yanıt verdi: 'Mevzular Açık Mikrofon'a katılacak!

En Çok Okunan Haberler