Kılıçdaroğlu'nun telefonuna cevap vermeyen Muharrem İnce, Erdoğan ile görüşmüş

Yayınlanma: 13.05.2023 - 08:33

Güncelleme: 13.05.2023 - 09:28

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, farklı televizyon kanallarında canlı yayınlara katıldı.

İki lider, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Söz konusu açıklamaların ardından İnce'nin Kılıçdaroğlu'nun telefonunu açmadığı ancak Erdoğan'ın telefonunu açarak görüştüğü ortaya çıktı.

"ARADIM AMA ULAŞAMADIM"

Konuya ilişkin ilk olarak canlı yayında konuşan Kılıçdaroğlu, "Montajlar ve diğer şeylerle bel altı vuruşlar doğru değil. Cesaretin varsa çıkarsın karşısına. Montajlarla insanları karalamanın doğru olmadığını düşünen birisiyim. Son 24 saatte Muharrem İnce ile görüşmedim. Hastaneye yattığında görüştüm. Kısa da bir sohbetimiz oldu. Bugün Ankara'daki mitinge davet etmek içinde aradım ama ulaşamadım. Ben Muharrem Bey'in oraya gelmesini, Halil İbrahim Sofrası'na davet ettiğimizi bilmesini isterim. Muharrem İnce beni destekliyor mu bilmiyorum. Destekleme konusunda görüşmemiz olmadı" dedi.

"SON DURUMU KONUŞTUK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise birçok kanaldan ortak yayınlanan canlı yayında konuyla ilgili, "Bugün Muharrem Bey'i aradım. Kendisiyle son durumu konuştum. Devlet olarak hukuki süreçte her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledim. Muharrem Bey'in bu kararının arkasında namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu, bugünkü görüşmemizden anlıyorum" ifadelerini kullandı.