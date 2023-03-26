Kılıçdaroğlu'nun Twitter hesabında dikkat çeken değişiklik
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabının kapak fotoğrafını değiştirdi. "Marteniçka" görseli Kılıçdaroğlu'nun kapak fotoğrafı oldu.
CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında ‘marteniçka’ paylaşımı yaptı. Kılıçdaroğlu mesajında, "Sanasöz" hashtagini kullandı.
#SanaSöz pic.twitter.com/somfAtjNBp— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) March 26, 2023
Kılıçdaroğlu daha sonra Twitter'da kapak fotoğrafını da değiştirdi.
Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımının ardından CHP'li büyükşehir belediye başkanları da aynı görseli kendi hesaplarında paylaştı.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen günlerde evinin mutfağında çektiği bir videoyu yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videoda sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken bir de ayrıntı vardı. CHP lideri bileğine çok eski bir Balkan geleneği olan marteniçka takmıştı.
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