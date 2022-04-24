Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği elektriği kesik olan yurttaş: 'Erdoğan’ın yeri sıcak, suyu, yemeği, içeceği var'

24 Nisan 2022 Pazar, 16:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’nın Mamak ilçesinde kirada yaşayan ve borcunu ödeyemediği için 10 aydır elektriği kesik olan Hülya Gültepe’yi bugün evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nu Gültepe iki çocuğuyla beraber ağırladı. Kılıçdaroğlu, Gültepe’nin çocuklarıyla sohbet etti.

Kılıçdaroğlu, Gültepe’ye ne kadar süredir elektriğinin kesik olduğunu sordu. Gültepe, sorularını şöyle anlattı:

“10 ay. Elektrik, doğalgaz kesik. Küçük tüpün üstünde su kaynatıyorum, çocukların altına bırakıyorum. Her kapıyı çaldım. Kapıyı açan yok. Belediyeye, kaymakamlığa, valiliğe gittim. Görüştürmediler, kapıdan bile içeri sokmadılar. Bana dediler ‘Valiye git’; valilik diyor ‘Kaymakamlığa git’; kaymakamlığa gidiyorum ‘Belediyeye git’. Artık hangisine gideceğim başkanım bilmiyorum.

Derdime deva kimse olmadı, şimdiye kadar. Borçtan dolayı her yere gittim. Borç çok olduğu için kimse ödemedi. Ben çalışmıyorum, çalışırsam bir ekmek getiririm evime. O da kimse iş vermedi. Biz bir hata ettik, AK Parti’ye oy verdik. Gerçekten çok büyük bir hata ettik. Keşke hiç vermeseydik. Bize hiçbir şey yapmadı. Ne belediye başkanı, ne vali, ne kaymakam, ne Cumhurbaşkanı. Hiçbir şey yazmadı. Dilekçe yazıyorum Cumhurbaşkanı’na gönderiyorum, cevap yok.”

Kılıçdaroğlu, Gültepe’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a kaç dilekçe gönderdiğini sordu. Gültepe, “İnan ki başkanım belki 40 tane dilekçe göndermişimdir. CİMER’i arıyorum, CİMER diyor ‘Elimizden bir şey gelmiyor, kaymakamlığa git’. Oraya gidiyorum, yok” dedi.

"KEŞKE SİZ CUMHURBAŞKANI OLSANIZ"

Kılıçdaroğlu'nun "İnşallah düzelir" demesi üzerine Gültepe, "Keşke siz cumhurbaşkanı olsanız başımıza gelseniz, gerçekten çok seviyoruz, istiyorum" dedi.

“Benden de akrabalara selam söyleyin. Meraklanmayın hepsi düzelecek” diyen Kılıçdaroğlu, Türkiye’de milyonlarca kişinin elektriğinin kesik olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, “Elektriği kesik olanların tamamı zaten yeterli gelire sahip değil. Fakir fukara vatandaşlar. Dolayısıyla sizin sesiniz olmak, sizin sesinizi bütün Türkiye’ye duyurmak istedim. Haksızlık varsa, bu haksızlığın duyulması lazım. Bu mücadele sadece bireysel olarak sizin için değil. Elektriği kesik olan 4 milyon abonenin sesi. Abonenin hakkını, hukukunu aramak için” diye konuştu.

“EMEKLİ MAAŞIM NEYE YETECEK?”

Gültepe, Kılıçdaroğlu’na elektrik faturalarını gösterdi. Kılıçdaroğlu, faturaları inceledi ve bir faturanın 1027 lira olduğunu gördü. Gültepe, eşinden 1900 lira dul maaşı aldığını ve çocuklara da 900 lira verildiğini aktararak, “950 kira veriyorum, 650 kredi borcunu veriyorum, 400 de su parasına. Kaymakamlığa gittim ‘Senin emekli maaşın var’ dedi. Emekli maaşım neye yetecek? Hiçbir şeye yetmiyor” dedi.

Gültepe, Suriyeli ve Iraklılara iş verildiğini ancak kendisini iş bulamadığını dile getirerek, “Bana diyor Erdoğan’a git. Erdoğan’a gidip ne yapacağım. Erdoğan’ın yeri sıcak, suyu var, yemeği var, içeceği var. Bir de diyor, televizyona çıkıyor. Ben fakirleri şey yapıyorum. Fakirler televizyonda söylemez, gelsin evine baksın. Fakirlerin durumu ne” diye konuştu.

“BENİM BİN TANE OYUM OLSA BUNDAN SONRA VERMEM”

Gültepe, “Cumhurbaşkanımız eve girmiyor. Sadece Suriyeli ve Iraklıya giriyor, çıkıyor. Nedir? Ben kazanacağım. Kazan ama ne kadar kazanırsan kazan fakirlerin belasını kazanıyorsun. Başka bir şey değil. Benim tek Allah’tan korkuyorum. Ben ondan korkmuyorum, Allah’tan korkuyorum. Gelsin beni durumumu görsün, ona göre desin bana oy ver. Benim bin tane oyum olsa bundan sonra vermem. ben bir hata ettim bir daha etmem” dedi.