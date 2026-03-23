Kılıçlı yemin töreni: Bölük komutanı Binbaşı Murat Ertürk hakkında karar

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024 tarihindeki mezuniyet töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenlerin bölük komutanı Binbaşı Murat Ertürk ihraç edilmişti.
Binbaşı Ertürk, TSK'ye geri dönüş için açtığı davayı kazandı.
Gazeteci Ersin Eroğlu'nun haberine göre, Ankara 14. İdare Mahkemesi Binbaşı Ertürk’ün göreve iadesine oy birliği ile karar verdi.
Murat Ertürk hakkında verilen kararla ihraç edilen üç komutandan ikisi göreve dönmüş oldu.
NE OLMUŞTU?
Teğmenlerin ihraç edilen komutanlarından Albay Alper Topsakal da TSK’ye geri dönüş davasını kazanmıştı. Yarbay Halit Türkoğlu’nun davasında ise kararın tebliği bekleniyor.
Öte yandan teğmenlerden Deniz Demirtaş ise mahkemenin ihraç kararını iptal etmesinin ardından görevine geri dönmüştü.
Demirtaş’ın göreve başlamasının ardından, Ankara 4. İdare Mahkemesi, Teğmen Eroğlu’nun Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun ihraç kararının iptali talebini reddederek, Eroğlu'nun TSK’ye dönüşünü ise reddetmişti.