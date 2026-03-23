Kılıçlı yemin töreni: Bölük komutanı Binbaşı Murat Ertürk hakkında karar

Kılıçlı yemin töreni: Bölük komutanı Binbaşı Murat Ertürk hakkında karar

23.03.2026 13:08:00
Kılıçlı yemin töreni: Bölük komutanı Binbaşı Murat Ertürk hakkında karar

30 Ağustos 2024’te Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan ve TSK’den ihraç edilen teğmenlerin bölük komutanı Binbaşı Murat Ertürk, TSK'ye geri dönüş için açtığı davayı kazandı.

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024 tarihindeki mezuniyet töreninde kılıç çatarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenlerin bölük komutanı Binbaşı Murat Ertürk ihraç edilmişti.

Binbaşı Ertürk, TSK'ye geri dönüş için açtığı davayı kazandı.

Gazeteci Ersin Eroğlu'nun haberine göre, Ankara 14. İdare Mahkemesi Binbaşı Ertürk’ün göreve iadesine oy birliği ile karar verdi.

Murat Ertürk hakkında verilen kararla ihraç edilen üç komutandan ikisi göreve dönmüş oldu.

NE OLMUŞTU?

Teğmenlerin ihraç edilen komutanlarından Albay Alper Topsakal da TSK’ye geri dönüş davasını kazanmıştı. Yarbay Halit Türkoğlu’nun davasında ise kararın tebliği bekleniyor.

Öte yandan teğmenlerden Deniz Demirtaş ise mahkemenin ihraç kararını iptal etmesinin ardından görevine geri dönmüştü.

Demirtaş’ın göreve başlamasının ardından, Ankara 4. İdare Mahkemesi, Teğmen Eroğlu’nun Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun ihraç kararının iptali talebini reddederek, Eroğlu'nun TSK’ye dönüşünü ise reddetmişti.

TSK'den ihraç edilip bakkallığa başlamıştı: Teğmenin açtığı davada karar çıktı
TSK'den ihraç edilip bakkallığa başlamıştı: Teğmenin açtığı davada karar çıktı 3 yıl önce, Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da, Atatürk fotoğrafı takmayan ve "tarikatçı" olduğu belirtilen teğmeni uyardığı için ihraç edilen teğmenlerden Taner Macit açtığı davayı kazandı.
TSK'den ihraç edilen teğmenlerden Deniz Demirtaş görevine başladı
TSK'den ihraç edilen teğmenlerden Deniz Demirtaş görevine başladı Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos 2024'te yapılan "kılıçlı" yemin töreninin ardından ihraç edilen beş teğmen arasında bulunan Deniz Demirtaş, Ankara 21. İdare Mahkemesi kararıyla görevine başladı.
Tuzla Piyade Okulu davasında kritik karar: İhraç edilen teğmen TSK’ye dönüyor
Tuzla Piyade Okulu davasında kritik karar: İhraç edilen teğmen TSK’ye dönüyor Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım töreni sonrası ihraç edilen Teğmen Ö.S. hakkında verilen karar değişti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, ihraç işlemini hukuka aykırı bularak iptal etti ve teğmenin TSK’ye dönüşünün önünü açtı.