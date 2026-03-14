TSK'den ihraç edilen teğmenlerden Deniz Demirtaş görevine başladı

14.03.2026 13:23:00
Kara Harp Okulu'nda 30 Ağustos 2024'te yapılan "kılıçlı" yemin töreninin ardından ihraç edilen beş teğmen arasında bulunan Deniz Demirtaş, Ankara 21. İdare Mahkemesi kararıyla görevine başladı.

Teğmen Deniz Demirtaş, Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında, kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları için dört teğmenle birlikte TSK'den ihraç edilmişti.

Demirtaş, Ankara 21. İdare Mahkemesi'nde söz konusu ihraç kararının iptali istemiyle dava açmıştı.

GÖREVİNE BAŞLADI

Ankara 21. İdare Mahkemesi, 26 Aralık 2025 tarihinde ihraç kararını oybirliğiyle iptal etti. Bu kararın ardından Demirtaş'ın görevine başladığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 21. İdare Mahkemesi'nin Demirtaş hakkındaki kararına itiraz ederek, istinafa taşımıştı. İstinaftan henüz bir karar çıkmadı.

Aldığı ceza iptal edilmişti: MSB'den 'Teğmen Demirtaş' kararına itiraz MSB, Teğmen Deniz Demirtaş için verilen 'Silahlı kuvvetlerden ayırma' cezasının iptaline dair mahkeme kararını istinafa taşıdı.
Teğmenlerin suçuna bak, gözlerimin yaşına bak, uyan uyan Gazi Kemal, şu feleğin işine bak! İhraç edilen beş vatansever teğmenimizden biri İzzet Talip Akarsu hakkında Millî Savunma Bakanlığı yeni bir suç duyurusunda bulunmuş.
İhraç edilen bir teğmen hakkında daha karar açıklandı: Teğmen Fatih Kaya'nın disiplin cezası iptal edildi! Teğmen Deniz Demirtaş'ın ihraç kararını iptal eden Ankara 21. İdare Mahkemesi'nden, Teğmen Fatih Kaya için de kritik bir karar geldi.