TSK'den ihraç edilen teğmenlerden Deniz Demirtaş görevine başladı

Teğmen Deniz Demirtaş, Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında, kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attıkları için dört teğmenle birlikte TSK'den ihraç edilmişti.
Demirtaş, Ankara 21. İdare Mahkemesi'nde söz konusu ihraç kararının iptali istemiyle dava açmıştı.
GÖREVİNE BAŞLADI
Ankara 21. İdare Mahkemesi, 26 Aralık 2025 tarihinde ihraç kararını oybirliğiyle iptal etti. Bu kararın ardından Demirtaş'ın görevine başladığı öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Ankara 21. İdare Mahkemesi'nin Demirtaş hakkındaki kararına itiraz ederek, istinafa taşımıştı. İstinaftan henüz bir karar çıkmadı.