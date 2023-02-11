Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan kimdir? Servet Ramazan hangi partiden?

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 12:26

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 13:23

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan gündem oldu. Servet Ramazan'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

SERVET RAMAZAN KİMDİR?

Servet Ramazan, 1966'da Kilis ili Merkez ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kilis’te tamamladı. Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde 1984 yılında göreve başladı. 1984-2005 yılları arasında Fen İşleri Müdürlüğü’nün çeşitli birimlerinde (Kamulaştırma-Emlak-İnşaat Ruhsatı-Şehir Planlama-İnşaat Kontrollük-Altyapı Projelendirme vb.) görev aldı. 2005-2012 yılları arasında Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürü olarak görev yaptı. 2012 -2014 yılları arasında Kilis Belediyesi teknik birimlerden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine getirildi ve 2016 yılında Kilis Belediyesi’nden emekli oldu. 2019 yılı Yerel Seçimlerinde AKP'den meclis üyesi seçilerek teknik birimlerinden sorumlu 'Başkan Yardımcısı' olarak göreve başladı.

Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut'un vefatının ardından, Kilis Belediye Meclisi yeni başkanı seçmek amacıyla toplandı. 22 Ekim 2020'de Belediye Meclisince yapılan oylama ile 'Kilis Belediye Başkanı' seçildi.

SERVET RAMAZAN HANGİ PARTİDEN?

Servet Ramazan, AKP'nin adayı olarak Kilis Belediye Başkanı seçilmiştir.

ÖZEL YAŞAMI

Servet Ramazan, evli ve üç çocuk babasıdır.