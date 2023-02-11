Hatay Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu kimdir? Erzin Belediye Başkanı hangi partiden?

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 12:05

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 13:04

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde de büyük yıkıma neden oldu. Depremden en çok etkilenen, ancak arama kurtarma ekiplerinin ve yardımların geç ulaştığı Hatay’daki büyük yıkım meydana geldi. Ancak Hatay'ın Erzin ilçesinde bina yıkımı olmadı.

ERZİN BELEDİYE BAŞKANI ÖKKEŞ ELMASOĞLU KİMDİR?

1979 yılında Erzin’de doğan Ökkeş Elmasoğlu ilk, orta ve lise eğitimini Erzin’de tamamladıktan sonra 2002 yılında Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Avukatlık staj sonrasında vatani görevini tamamlayan Elmasoğlu deneyim kazanmak için bir süre İstanbul’da avukatlık yatıktan sonra, 2005 yılında doğduğu ve çok sevdiği memleketi Erzin’e dönerek mesleğine burada devam ettirme kararı aldı. 2005 yılından bu yana Erzin’de ikamet etmekte ve serbest avukatlık yapmaktadır. Bir süre Erzin Belediyesinin de avukatlığını üstlenmiştir Geçmiş dönemlerde Erzin Kent Konseyi Başkanlığı da yapan Elmasoğlu, halen Erzin ADD Yönetim Kurulu Üyesi olup, 3 dönem Hatay Barosu Denetim Kurulu Üyeliği’nde görev almıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ökkeş Elmasoğlu evli olup, iki kız çocuğu babasıdır.

ERZİN BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Belediye Başkan adayı olarak seçildi.

ERZİN NEREDE?

Erzin, Hatay'ın bir ilçesidir.

Osmaniye il merkezine 23, Dörtyol ilçesine 15 ve İskenderun ilçesine 45 km mesafede, E-5 karayolu, Toprakkale-İskenderun demiryolu ve yine Toprakkale-İskenderun TEM otoyolunun kesiştiği istasyondan, 7 km’lik yolu kat ederek ilçe merkezine ulaşılır.

İlçe merkezinin 35.137 olan nüfusu köylerle birlikte toplam 41.700 (2019 yılı genel nüfus sayımına göre) olup, turizmin canlandırdığı yaz aylarında 60.000’i geçer aldığı göçlerle sürekli artar. Sırtı Nur dağlarına dayanıp ayakları Akdeniz’e doğru uzanan ilçenin 415 km² yüzölçümüne karşılık merkezde rakımı 165 metredir.

ERZİN'İN TARİHİ

1903 yılında Mutasarrıflık olan Erzin 1906 yılında Bucak haline dönüştürülmüş, İlk Belediye Başkanı Mülayim Osman Efendi (1906-1908) yıllarında görev yapmıştır.

1939 tarihinde de Adana dan ayrılarak Hatay iline bağlanmıştır. 1.Dünya Savaşından sonra Erzin, Fransızlar ve Ermenilerin işgaline uğramış ve 4 yıl kadar bunların istilasına maruz kaldıktan sonra 8 Ocak 1922 de bağımsızlığına kavuşmuştur; Bu tarih İlçenin Kurtuluş Günü olarak kutlanmaktadır. Erzin, 19.06.1987 tarihinde kabul edilerek, 04.07.1987 tarihli ve 19507 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 3392 Sayılı Kanun ile 'İlçe Statüsü'ne kavuşmuştur.