Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kimdir? Selahattin Gürkan hangi partiden?

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 23:03

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 23:03

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan gündem oldu. Selahattin Gürkan'ın yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

SELAHATTİN GÜRKAN KİMDİR?

Selahattin Gürkan, 1958'de Malatya'da doğdu. İlkokulu, orta ve lisesi öğrenimini Malatya'da tamamladı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Bölümü, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat bölümü ve Bolu Eğitim Enstitüsü bölümleri mezunu olan Selehattin Gürkan, vatani görevini tamamladıktan sonra 1979-1989 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında öğretmenlik ve yöneticilik yaptı.

Daha sonra Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü görevinde bulunan Gürkan, 1995-2001 yılları arasında MEB İlköğretim Müfettişi, 2001 - 2003 yılları arasında 'Malatya İŞ- KUR İl Müdürü' olarak görev yaptı.

2004'te seçildiği 'Battalgazi Belediye Başkanlığı' görevini 2004 - 2009 ve 2009 - 2013 dönemlerinde gerçekleştirmiş olup üçüncü dönem 'Belediye Başkanlığı' görevini 2014'ten beri sürdürmektedir. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde 'Malatya Belediye Başkan Adayı' olmuştur.

SELAHATTİN GÜRKAN HANGİ PARTİDEN?

Selahattin Gürkan, AKP'nin adayı olarak Malatya Belediye Başkanı seçilmiştir.

ÖZEL YAŞAMI

Selahattin Gürkan, evli ve üç çocuk babasıdır.