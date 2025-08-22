Kilis'in plaka kodu ne? Kilis'in plaka numarası kaç? Kilis ve ilçelerinin plaka harfleri...

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.08.2025 14:37:00
Kilis’in plaka kodu yurttaşlar tarafından aratılıyor. Kilis ilçelerinin plaka harfleri nedir, plaka harfleri ilçeyi gösterir mi?


Kilis plakalarında kodun ardından gelen harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesine göre verilir.
Plaka harf kodları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir. Yeni araç kayıtları arttıkça yeni harf blokları devreye alınır.

KİLİS'İN PLAKA KODU NEDİR?

Kilis’in plaka kodu 79 olup, Türkiye’de en bilinen ve şehirle özdeşleşmiş plaka kodlarından biridir. Kilis’te araç plakaları, 79 kodunun ardından gelen harf gruplarıyla ilçelere göre ayrılır. Bu harf grupları, aracın ilk tescil edildiği trafik tescil şubesini gösterir.

Kilis Plaka Kodunun Anlamı

Kilis’in plaka kodu olan 79, Türkiye’de alfabetik sıralamaya göre illere verilen numaralandırmada yerini almıştır. 79 sayısı, Kilis’in hem araç plakalarında hem de şehirle ilgili birçok simgesel kullanımda öne çıkmasına neden olmuştur.

Kilis ve ilçelerinin plaka harfleri

Aşağıda Kilis’in ilçelerine göre güncel plaka harf grupları listesi yer almaktadır:

İlçe    Plaka Harfleri
Elbeyli    79 E, 79 EL
Musabeyli    79 M, 79 MS
Polateli    79 P, 79 PL
Merkez    79 K, 79 MR

