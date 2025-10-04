Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren kauçuk fabrikasında, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören işçiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Fabrikanın zarar gördüğü yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kilis'te fabrika yangını; 2 saatte söndürüldü
Kilis'te kauçuk fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 2 saatte söndürüldü.
4.10.2025 16:46:00
Güncellenme:
ANKA